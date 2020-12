Covid, nuovo calo dei contagi nell'area fiorentina

Natale, il messaggio di Beppe Grillo: «Faro tutti i vaccini in un unica siringata»

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono scesi rispetto alla soglia dei 193 nuovi casi toccata nella giornata di giovedì. Un solo decesso in più

FIRENZE — Sono 140 i contagiati tra la viglia e Natale nell'area fiorentina, erano stati 193 giovedì in salita rispetto ai 115 che erano stati rilevati mercoledì.

La curva prosegue ad oscillare mantenendosi sopra i livelli dei 100 contagi come media giornaliera dei nuovi tamponi positivi.

Sono 140 i nuovi casi in provincia di Firenze suddivisi tra Bagno a Ripoli 8, Barberino di Mugello 3, Barberino Tavarnelle 5, Borgo San Lorenzo 7, Calenzano 3, Campi Bisenzio 12, Fiesole 3, Figline e Incisa Valdarno 1, Firenze 46, Firenzuola 1, Greve in Chianti 2, Impruneta 2, Pontassieve 1, Reggello 1, Rufina 1, San Casciano in Val di Pesa 1, Scandicci 13, Scarperia e San Piero 5, Sesto Fiorentino 1, Signa 2, Vaglia 1 e Vicchio 3.

Per leggere il bollettino sanitario relativo alla Regione Toscana cliccare qui.