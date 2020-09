Covid, nuovi casi in 12 comuni della Metrocittà

Il virus non ha mai mollato la Città metropolitana di Firenze dove si presenta ancora una volta a doppia cifra con 36 nuovi casi in 24 ore

FIRENZE — Sono 53 i nuovi casi positivi nei territori dell'Asl Toscana Centro dove nelle ultime 24 ore non risulta nessun decesso. Sono 36 i casi in provincia di Firenze, di cui 11 in zona empolese. A Bagno a Ripoli 1, a Barberino 1, a Borgo San Lorenzo 3, a Campi Bisenzio 2, a Fiesole 1, a Firenze 5, a Impruneta 1 a Pontassieve 2 e San Casciano Val di Pesa 4 ed ancora a Scandicci 3, a Sesto Fiorentino 1, a Signa 1. Ci sono poi 11 casi in zona empolese a Certaldo 2, Empoli 5, Fucecchio 1, Montespertoli 1 e Vinci 2.

Sono arrivati a 14.827 i casi di positività al Coronavirus in Toscana con i 120 in più rispetto a ieri. L'età media è di 43 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65 per cento è risultato asintomatico. Delle positività odierne, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 740.483, 7.703 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.402. I ricoverati sono 119, 2 in più rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva, 2 in più.

Complessivamente, 3.283 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (32 in più rispetto a ieri). Sono 7.359 (408 in più rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone complessivamente guarite sono 10.261 (86 in più rispetto a ieri): 267 persone clinicamente guarite (24 in più rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 9.994 (62 in più rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.