Covid nel Fiorentino sotto i 100 casi in 24 ore

Resiste la soglia dei 100 contagi giornalieri nell'area metropolitana. Dopo 4 giorni di tregua sono stati segnalati anche 3 ulteriori decessi

FIRENZE — Sono 91 i nuovi casi di Covid emersi in provincia di Firenze nelle ultime 24 ore, di cui 11 in area empolese. Nelle precedenti 24 ore i casi erano stati 60, in calo fisiologico rispetto ai rilevamenti della domenica. Il dato di oggi conferma invece il trend sulle 48 ore.

Nel dettaglio i nuovi casi sono stati registrati a Bagno a Ripoli 2, Barberino Mugello 2, Barberino Tavarnelle 3, Borgo San Lorenzo 1, Campi Bisenzio 5, Fiesole 3, Figline e Incisa Val D'Arno 2, Firenze 32, Impruneta 1, Lastra a Signa 2, Pelago 1, Pontassieve 1, Reggello 2, San Casciano Val di Pesa 7, Scandicci 5, Sesto Fiorentino 7, Signa 3 e Vaglia 1

Ci sono 11 casi in zona empolese a Castelfiorentino 2, Cerreto Guidi 1, Certaldo 2, Empoli 4, Fucecchio 1 e Montaione 1.

