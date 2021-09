Covid nel Fiorentino, sotto ai 100 casi in 24 ore

Quirinale, Draghi risponde infastidito: «Sempre la stessa domanda, non sono la persona giusta a cui farla, non decido io»

La soglia di riferimento resta quella dei 100 contagi giornalieri e la provincia si mantiene al di sotto con 26 positivi nella sola città di Firenze

FIRENZE — Sono 80 i nuovi casi di Covid registrati nella provincia di Firenze nelle ultime 24 ore, è il dato fornito dalla Asl Toscana. Nelle 24 ore precedenti sono stati 61 i tamponi positivi.

C'è un nuovo decesso nella provincia fiorentina che porta a 7 le vittime nei primi tre giorni della settimana.

Nel dettaglio gli 80 casi in provincia di Firenze, di cui 7 in area empolese, sono a Bagno a Ripoli 5, Barberino Tavernelle 2, Calenzano 2, Campi Bisenzio 6, Castel Fiorentino 5, Figline e Incisa Val D'Arno 1, Firenze 26, Greve in Chianti 3, Lastra a Signa 5, Reggello 5, Rignano Sull'Arno 1, Rufina 1, Scandicci 3, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 4, Signa 1, Vaglia 1 e Vicchio 1.

Ci sono 7 casi in zona empolese a Certaldo 2, Empoli 1, Fucecchio 1, Montaione 1 e Montelupo Fiorentino 2.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.