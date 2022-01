Covid nel Fiorentino, oltre 4.000 casi e 11 morti

Mustafa è in Italia, il bambino simbolo della guerra in Siria arrivato a Roma

Salgono a 36 i decessi registrati nella settimana. Nuovi ricoverati nelle terapie intensive e nelle degenze ordinarie degli ospedali fiorentini

FIRENZE — Sono 4.057 i nuovi casi positivi registrati in provincia di Firenze dove sono stati segnalati solo oggi 11 decessi.

Leggera flessione nel trend delle ultime 72 ore ma con la soglia che resta superiore ai 4.000 contagi giornalieri rilevati da test antigenici e tamponi molecolari.

I decessi

Salgono a 36 i decessi registrati nel corso della settimana, gli 11 morti registrati oggi nella provincia di Firenze sono il picco degli ultimi 5 giorni e si sommano ai 25 di ieri. Lunedì 4, Martedì 7, Mercoledì 6, Giovedì 8 e Venerdì 11.

I ricoveri e l'occupazione dei posti letto negli ospedali

A differenza delle precedenti 24 ore che avevano fatto registrare delle uscite, oggi sono stati segnalati soprattutto nuovi ingressi. Si segnala 1 nuovo ricovero nelle terapie ordinarie di Careggi e 3 nuovi piccoli pazienti ricoverati in ordinaria al pediatrico Meyer.

All'Annunziata di Ponte a Ema c'è 1 ricovero in più in intensiva che porta a 9 il totale dei pazienti. C'è 1 nuovo ricoverato ad Empoli che porta a 98 i posti occupati nel reparto ordinario.

Qui sotto la tabella con gli ingressi e le uscite dai reparti

La distribuzione dei nuovi casi comune per comune

Nel dettaglio i nuovi positivi sono suddivisi tra Bagno a Ripoli 109, Barberino di Mugello 35, Barberino Tavarnelle 54, Borgo San Lorenzo 43, Calenzano 67, Campi Bisenzio 252, Dicomano 14, Fiesole 60, Figline e Incisa Valdarno 111, Firenze 1617, Firenzuola 7, Greve in Chianti 27, Impruneta 56, Lastra a Signa 83, Londa 4, Marradi 1, Pelago 24, Pontassieve 86, Reggello 59, Rignano sull'Arno 48, Rufina 28, San Casciano in Val di Pesa 81, San Godenzo 7, Scandicci 216, Scarperia e San Piero 32, Sesto Fiorentino 220, Signa 89, Vaglia 12 e Vicchio 11.

Sono 604 casi in zona empolese a Capraia e Limite 29, Castelfiorentino 71, Cerreto Guidi 40, Certaldo 36, Empoli 162, Fucecchio 83, Gambassi Terme 10, Montaione 10, Montelupo Fiorentino 56, Montespertoli 54 e Vinci 53.