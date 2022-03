Covid nel Fiorentino, 5 morti e 249 nuovi casi

Fino a che punto può spingersi la Nato senza che la guerra diventi mondiale? Fino a che punto può spingersi la Nato senza che la guerra diventi mondiale?

FIRENZE — Sono 249 i nuovi casi positivi e 5 i decessi registrati in provincia di Firenze nelle ultime 24 ore. Nel report precedente erano stati solo 2 i decessi ma più di 500 i contagi giornalieri. Il trend è in linea con il dato del lunedì sul quale incide il minore numero di tamponi analizzati, soprattutto gli antigenici rapidi. In Toscana la provincia di notifica con il tasso più alto è Firenze con 25.471 casi ogni 100.000 abitanti. Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri A Careggi risultano ricoverati 56 pazienti nelle degenze ordinarie e 5 in terapia intensiva. All'ospedale pediatrico Meyer ci sono 9 pazienti in degenza ordinaria Covid. All'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri si trovano 15 pazienti Covid in degenza ordinaria e 2 in terapia intensiva. A Torregalli, 20 pazienti sono in area Covid di degenza ordinaria. A Santa Maria Nuova si trovano 9 pazienti in degenza ordinaria. A Villa Ulivella e Glicini ci sono 40 pazienti in degenza ordinaria. Alle Oblate si trova 1 paziente Covid tutti in degenza ordinaria. Al San Giuseppe di Empoli si trovano 45 ricoverati Covid in degenza ordinaria e 4 in terapia intensiva. All'ospedale di Figline e Incisa Valdarno ci sono 23 pazienti in degenza ordinaria. Qui sotto la tabella riepilogativa della occupazione dei posti letto La distribuzione dei nuovi casi nella provincia Nel dettaglio sono stati segnalati incrementi a Bagno a Ripoli 7, Barberino Tavarnelle 7, Borgo San Lorenzo 7, Calenzano 7, Campi Bisenzio 10, Dicomano 1, Fiesole 5, Figline e Incisa Valdarno 11, Firenze 102, Firenzuola 1, Greve in Chianti 2, Impruneta 2, Lastra a Signa 11, Pelago 1, Pontassieve 12, Reggello 7, Rignano sull'Arno 1, San Casciano in Val di Pesa 2, Scandicci 18, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 9, Signa 2 e Vicchio 4 Ci sono 18 casi in zona empolese a Capraia e Limite 6, Castelfiorentino 2, Certaldo 1, Empoli 7, Fucecchio 1 e Montespertoli 1. Qui sotto la tabella riepilogativa dei casi nei Comuni della Toscana