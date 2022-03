Covid, 14 morti e 521 nuovi casi nel Fiorentino

Sono 59 i ricoverati a Careggi tra terapia intensiva ed area Covid. Firenze è la provincia con il tasso più alto, 25.396 casi su 100mila abitanti

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore la centrale regionale di tracciamento sull'epidemia da Coronavirus Covid-19 ha rilevato 2.699 casi in più rispetto a ieri, 906 confermati con tampone molecolare e 1.793 da test rapido antigenico.

Sono 792 i casi riscontrati oggi nell'Asl Toscana Centro con 521 i nuovi positivi registrati nella sola Città metropolitana di Firenze. Salgono così a 253.559 i casi complessivi ad oggi a Firenze e provincia dal Febbraio 2020.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 762, 21 in meno rispetto a ieri: 48 sono i pazienti in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri.

Ecco la situazione nella Città metropolitana:

A Careggi 5 pazienti in terapia intensiva e 54 in degenza ordinaria

Al Meyer 8 piccoli pazienti in degenza ordinaria

A Bagno a Ripoli 18 presenze in degenza ordinaria

Ad Empoli 6 pazienti in terapia intensiva e 48 in degenza ordinaria

A Figline e Incisa 22 pazienti in degenza ordinaria

Alle Oblate 2 pazienti

Al San Giovanni di Dio 22 pazienti

A Santa Maria Nuova 8 pazienti

A Villa Ulivella e Glicini 43 pazienti

Qui sotto la situazione dei posti letto nei reparti Covid

Sono 186 i nuovi casi a Firenze, 27 a Sesto Fiorentino, 26 a Campi Bisenzio, 23 a Scandicci e 23 a Pontassieve, 18 ad Empoli.

Qui sotto la tabella riepilogativa della distribuzione dei contagi in tutta la Toscana

La Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi tra residenti e non residenti, con circa 23.550 casi per 100.000 abitanti su una media italiana di 21.860 per 100.000. Le province di notifica con il tasso più alto sono Firenze con 25.396 casi su 100.000 abitanti, Pistoia con 25.064, Prato con 24.646, la più bassa Grosseto con 19.159.

In Toscana sono stati segnalati 22 nuovi decessi, si tratta di 10 uomini e 12 donne con un'età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, sono 14 a Firenze, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Siena, 1 a Grosseto, 1 fuori Toscana. Sono 2.891 i morti a Firenze dall'inizio della pandemia. Il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara con 320 morti su 100.000 residenti, Firenze con 290 e Prato con 288, il più basso a Grosseto con 151.