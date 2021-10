Covid nel Fiorentino, 48 nuovi positivi in 24 ore

La curva epidemiologica metropolitana si mantiene al di sotto dei 50 nuovi tamponi positivi tracciati in un giorno. Sono 13 i nuovi casi a Firenze

FIRENZE — Sono emersi 48 nuovi casi in provincia di Firenze, di cui 10 in zona empolese. Nel bollettino della Asl Centro sono 77 i nuovi casi positivi con 1 decesso in provincia di Pistoia.

Nel dettaglio i nuovi contagiati sono a Barberino di Mugello 1, Borgo San Lorenzo 2, Calenzano 2, Dicomano 1, Firenze 13, Greve in Chianti 2, Pontassieve 1, Reggello 4, San Casciano in Val Pesa 4, Scandicci 5, Vaglia 1 e Vicchio 2.

Ci sono 10 casi in zona empolese a Cerreto Guidi 1, Certaldo 1, Empoli 2, Gambassi Terme 1, Montelupo Fiorentino 3, Montespertoli 1 e Vinci 1.

