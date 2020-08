Il Covid infetta altre 7 persone nel fiorentino

I nuovi casi distribuiti tra Firenze, Impruneta, Fiesole e il Mugello. In tutta la Toscana i nuovi positivi sono 26. Nessun decesso in più

FIRENZE — L'epidemia di Covid-19 non rallenta la corsa e solo in provincia di Firenze fa registrare altri 7 casi di positività in più (18 in tutto il territorio della Asl Centro). Li segnalano sia la Asl Centro che la Regione Toscana nel bollettino quotidiano sulla situazione dei contagi.

Nello specifico, i nuovi casi sono così distribuiti: 1 a Fiesole, 2 a Firenze, 1 a Impruneta, 1 a Montaione, 1 a Vaglia, 1 a Vicchio. In tutto, quindi, sono saliti a 3.360.

Firenze si colloca in terza posizione tra le province con il tasso di notifica di nuovi casi più alto con 332 casi per 100.000 abitanti. Prima ci sono Massa Carrara (553) e Lucca (369). La più bassa invece è Livorno con 148 casi.

Le persone complessivamente guarite sono 9.020, con un aumento di 12 da ieri mentre i decessi sono 1.137 da quando l'epidemia è iniziata (417 in provincia di Firenze).