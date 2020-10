Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Attualità giovedì 29 ottobre 2020 ore 15:14

Covid, da sei giorni non si fermano i decessi

Bilancio delle vittime in crescita per il sesto giorno consecutivo in provincia di Firenze. I morti sono 11.774 dall'inzio dell'epidemia