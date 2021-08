Covid, contagi in calo nella Metrocittà

Nel fine settimana la curva epidemiologica si è allontanata dalla soglia dei 200 nuovi casi, tra sabato e lunedì i tamponi sono passati da 192 a 128

FIRENZE — Nella Città metropolitana di Firenze sono emersi altri 128 tamponi positivi relativi a nuovi contagi di Covid-19 tra la popolazione residente. Nel fine settimana i casi erano scesi dai 192 di sabato ai 162 di domenica.

Sono 213 i nuovi casi positivi emersi oggi in tutti i territori della Asl Toscana Centro dove risultano anche 2 decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore: 1 in provincia di Firenze ed 1 in provincia di Pistoia.

I 128 casi nel dettaglio sono sparsi tra Bagno a Ripoli 3, Barberino Tavarnelle 3, Calenzano 4, Campi Bisenzio 7, Fiesole 4, Figline e Incisa 4, Firenze 45, Impruneta 1, Lastra a Signa 2, Pontassieve 3, Reggello 4, Scandicci 4, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 5, Signa 5 e Vicchio 2.

Ci sono 30 casi in zona Empolese tra Castelfiorentino 1, Cerreto Guidi 3, Certaldo 4, Empoli 7, Fucecchio 2, Montaione 2, Montelupo Fiorentino 8 e Montespertoli 3.

