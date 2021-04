Covid, contagi dimezzati nella Metrocittà

Netto il calo dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Continua però a salire il numero dei decessi con altri 13 morti nella Città metropolitana

FIRENZE — Sono 127 i nuovi casi positivi nella Città metropolitana di Firenze dopo i 224 registrati il giorno precedente.

Da giovedì scorso a domenica l'andamento dei contagi si è mantenuto stabilmente sulla soglia dei 300 tamponi positivi ogni 24 ore di tracciamento. Lunedì i nuovi casi sono scesi sulla soglia dei 200 ed oggi si avvicinano a 100.

Nel dettaglio i 127 casi in provincia di Firenze, di cui 7 in zona empolese, sono a Bagno a Ripoli 1, Barberino Mugello 4, Barberino Tavernelle 2, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 5, Campi Bisenzio 9, Figline e Incisa Val D'Arno 1, Fiesole 2, Firenze 59, Firenzuola 1, Greve in Chianti 1, Lastra a Signa 1, Rignano sull'Arno 2, Scandicci 7, Sesto Fiorentino 16, Signa 6, Vaglia 2 e Vicchio

Ci sono 7 casi in zona empolese a Capraia e Limite 2, Empoli 2, Fucecchio 1, Montelupo Fiorentino 1 e Vinci 1.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.