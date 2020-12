Covid, "Consentire ai congiunti l'ultimo saluto"

Il Comune di Firenze ha chiesto alla Regione Toscana di accelerare lo studio di un protocollo per il ricongiungimento nel fine vita dei pazienti

FIRENZE — Consentire ai congiunti di dare ai propri cari l’ultimo saluto nei presidi dove al momento non è possibile, è quanto ha chiesto alla Regione Toscana una risoluzione approvata dal Consiglio comunale di Firenze.

Nicola Armentano, coordinatore della Conferenza permanente sulla sanità dell’area Fiorentina ha spiegato "La Regione Toscana con il contributo dell’associazione ‘Tutto è vita onlus’ e del presidente della Fondazione Meyer, ha costituito un tavolo per studiare una procedura che consenta ai familiari un accesso in sicurezza per questo tipo di esigenza".

“Quello che chiediamo è di andare avanti su un percorso già intrapreso e trovare la modalità più adeguata per coniugare due necessità, la tutela della salute pubblica con l’esigenza di accompagnare i propri cari ammalati nell’ultimo tratto della vita. Con questa risoluzione chiediamo di provare a accelerare questo percorso e dare gambe a questo tavolo con iniziative e progetti che sappiamo essere già in discussione, per mettere in campo regole omogenee che permettano di rispondere a questo bisogno intimo e profondo in totale sicurezza” ha concluso Armentano.