Covid, capoluogo a zero ma c'è un caso fiorentino

L'azienda sanitaria ha segnalato nuovi casi di contagio nella zona della Toscana centrale, ultime 24 ore senza decessi sull'intero territorio toscano

FIRENZE — L'Azienda sanitaria della Toscana centrale ha registrato 3 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, un caso in provincia di Firenze a Reggello e due casi nel comune di Prato. Il bollettino regionale, aggiornato alle ore 14, non ha segnalato nuovi decessi.

In Toscana salgono a 10.287 i casi di positività al Coronavirus. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 353.862, 1.313 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 332.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 276 casi per 100.000 abitanti sulla media italiana di 400 per 100.000. Sono 318 le persone in isolamento a casa che presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Sono 1.042 le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Restano 14 le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, di cui 2 in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite sono 8.841: 223 clinicamente guarite, asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.618 dichiarate guarite a tutti gli effetti.