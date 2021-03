Covid, altri 292 contagiati nel Fiorentino

Caos vaccini in Lombardia, l'ex assessore Gallera: «Un disastro, ci sono stati gravi errori»

La curva epidemiologica dell'area metropolitana torna a sfiorare i 300 tamponi positivi rilevati nell'arco delle 24 ore. Sono 77 i casi a Firenze

FIRENZE — Sono 292 i nuovi casi emersi in provincia di Firenze, di cui 95 in zona empolese. Seguono i 246 casi rilevati lunedì. Sono 77 i tamponi positivi emersi nella sola città di Firenze.

I comuni dell'Empolese sono già in zona rossa mentre alcuni sindaci dell'area metropolitana dopo aver monitorato il livello del contagio hanno adottato misure maggiormente restrittive, ad iniziare dalla chiusura di parchi e giardini o il divieto di consumazione all'aperto come consentito dalla Regione Toscana.

I nuovi casi registrati sono sparsi tra Bagno a Ripoli 4, Barberino di Mugello 2, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 3, Calenzano 15, Campi Bisenzio 26, Fiesole 2, Figline e Incisa Valdarno 3, Firenze 77, Greve in Chianti 2, Impruneta 3, Lastra a Signa 10, Pontassieve 1, Reggello 1, Rignano Sull'Arno 1, Rufina 1, San Casciano in Val di Pesa 6, Scandicci 10, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 20, Signa 7 e Vaglia 1 con 95 casi in zona empolese a Capraia e Limite 3, Castelfiorentino 25, Cerreto Guidi 2, Certaldo 10, Empoli 22, Fucecchio 13, Gambassi Terme 3, Montelupo Fiorentino 6, Montespertoli 1 e Vinci 10.

