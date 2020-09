Covid, un'altra giornata senza nuove vittime

Il bollettino regionale sull'epidemia non ha registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore in Toscana. Nel Fiorentino i morti restano 418

FIRENZE — Non ci sono nuovi decessi legati al Covid in provincia di Firenze: nelle ultime 24 ore, infatti, il bollettino che ogni giorno la Regione dirama sull'andamento dell'epidemia non ha fatto registrare avanzamenti su questo drammatico fronte. I deceduti nel Fiorentino, quindi restano 418 su 1.151 registrati in Toscana dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Questa la ripartizione tra le province: 418 a Firenze, 53 a Prato, 81 a Pistoia, 177 a Massa Carrara, 148 a Lucca, 93 a Pisa, 65 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Firenze si conferma ancora la seconda provincia per tasso di mortalità più elevato in Toscana nell'ambito dell'emergenza sanitaria da SarsCov2. Prima c'è Massa e dopo Lucca, mentre resta Grosseto la provincia con il tasso di mortalità più basso.