Covid, 3.224 contagiati e 306 morti nel fiorentino

Nel primo giorno di ripartenza dopo il lockdown calano leggermente i nuovi tamponi positivi registrati nell'arco di 24 ore. Altri 3 i decessi

FIRENZE — Il primo bollettino diramato nella cosiddetta "Fase 2" continua a mostrare la tendenza alla decrescita dell'epidemia di Coronavirus. Rispetto a ieri, infatti, l'aggiornamento della Regione Toscana conta 14 casi in più per un totale che raggiunge i 3.224 in provincia di Firenze.

Sul fronte dei decessi, da ieri se ne sono registrati 3 in più. Il totale dei pazienti deceduti nell'area metropolitana dall'inizio dell'emergenza Covid, dunque diventa 306.

A livello regionale i casi complessivi sono saliti a 9.601 da ieri con un incremento di 38 pazienti. In diminuzione le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 619 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 107 in terapia intensiva (meno 1 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 28 di marzo 2020 per i ricoveri totali, il 16 marzo per le terapie intensive. I ricoverati per Covid-19 sono l’11,7% degli attualmente positivi (i casi totali da cui sono stati sottratti i casi deceduti e i guariti), dato che si mantiene inferiore alla media italiana (18,7%) e che pone la Toscana come penultima regione nella relativa classifica.