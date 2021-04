Covid, 300 nuovi casi al giorno nel Fiorentino

Aumentano i tamponi positivi nella sola città di Firenze. La Città metropolitana resta per il terzo giorno sulla soglia dei 300 nuovi casi di Covid-19

FIRENZE — Sono 291 i nuovi casi positivi in provincia di Firenze, dove da oramai 72 ore la curva epidemiologica è ferma sulla soglia dei 300 contagi giornalieri.

Sabato scorso i casi di contagio giornalieri erano 338 e 278 la domenica. Lunedì erano 224 e martedì la curva è andata sotto la soglia dei 200 tamponi positivi con 189 casi. Mercoledì la risalita a 223 contagi passati a 290 giovedì, venerdì a 298 e oggi 291.

Resta alto il numero dei decessi. Sono 70 i morti da lunedì.

Sono 123 i contagi rilevati nella sola città di Firenze che nelle precedenti 24 ore aveva registrato un incremento di 117 casi.

I 291 casi in provincia di Firenze, di cui 55 in zona empolese sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 5, Barberino Tavarnelle 3, Borgo San Lorenzo 2, Calenzano 8, Campi Bisenzio 26, Dicomano 1, Fiesole 4, Figline e Incisa 10, Firenze 123, Firenzuola 1, Greve in Chianti 2, Impruneta 2, Lastra a Signa 4, Pontassieve 2, Reggello 1, Rignano sull'Arno 1, San Casciano in Val di Pesa 6, Scandicci 9, Sesto Fiorentino 16, Signa 6, Vaglia 1 e Vicchio 3.

Ci sono 55 casi in zona empolese a Capraia e Limite 3, Castelfiorentino 5, Cerreto Guidi 4, Certaldo 10, Empoli 15, Fucecchio 10, Gambassi Terme 1, Montelupo Fiorentino 2, Montespertoli 5.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.