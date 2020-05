Covid, 3 morti portano i decessi fiorentini a 360

Nelle ultime 24 ore la sala operativa regionale ha registrato altri tre decessi nel fiorentino mentre sono sei i morti in tutta la Toscana

FIRENZE — Il nuovo bollettino sanitario emesso dalla Regione Toscana ed indirizzato alla Protezione civile nazionale per il monitoraggio dell'epidemia da Covid 19 ha segnalato sei nuovi decessi, si tratta di 3 uomini e 3 donne con un’età media di 77 anni. I dati sono accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile.

Relativamente alla provincia di notifica del decesso, sono tre le persone decedute nella provincia di Firenze, una a Lucca e due a Livorno. Sono 998 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 360 a Firenze, 45 a Prato, 78 a Pistoia, 141 a Massa Carrara, 134 a Lucca, 83 a Pisa, 57 a Livorno, 45 ad Arezzo, 28 a Siena, 19 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.

Il tasso di mortalità toscano per Covid 19 è di 26,8 per 100.000 residenti contro il 53,3 per 100.000 della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara, seguono Firenze e Lucca mentre il più basso è a Grosseto.