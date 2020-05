Covid, 3 dei nuovi 4 casi toscani nella Metrocittà

Il bollettino regionale ha segnalato nelle ultime 24 ore quattro nuovi casi di contagio da coronavirus suddivisi tra le province di Firenze e Pisa

FIRENZE — Sono 3 i nuovi casi positivi registrati oggi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta 1 decesso in provincia di Firenze.

Di seguito i dettagli dei 3 nuovi casi segnalati in provincia di Firenze, di cui 1 in zona empolese

Firenze: 2

Empoli: 1

Dall'ultimo bollettino regionale risultano 10.104 persone positive al coronavirus dall’inizio dell’emergenza con 4 casi in più rispetto a ieri di cui uno individuato attraverso la campagna di test sierologici che la Regione ha avviato a fine aprile. Crescono i guariti, che hanno raggiunto quota 7.952. Scendono a 1.111 i pazienti attualmente positivi.

Quanto all’andamento nei territori, con le segnalazioni che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi, con i 3 casi in più riscontrati oggi nell’Asl Centro sono 3.467 i casi complessivi ad oggi a Firenze.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi: sono circa 271 per 100 mila abitanti mentre la media italiana, a ieri, era di circa 385 per 100 mila abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 538 casi ogni 100 mila abitanti, Lucca con 351 e Firenze con 343, la più bassa è Siena con 164.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 125 di cui 28 in terapia intensiva. Tra i guariti che sono 7.952 persone, ce ne sono 1.182 divenuti asintomatici dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 6.770 guariti a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.