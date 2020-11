Covid, 14 morti in 24 ore nell'area metropolitana

Da 21 giorni l'area metropolitana rileva nuovi decessi nelle 24 ore, nell'ultimo bollettino l'incremento è di 14 deceduti sui 37 di tutta la Toscana

FIRENZE — Sono 14 i nuovi decessi nella Città metropolitana di Firenze registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino sanitario regionale sull'epidemia di Covid-19.

Salgono così a 637 i morti nella provincia su 1.738 deceduti dall'inizio dell'epidemia in tutta la Toscana. Il bilancio metropolitano è oggi di 155 decessi dall'inizio del mese di Novembre sui 637 rilevati da Febbraio.

Nelle precedenti 24 ore erano stati 16 i nuovi decessi su 53 rilevati in tutta la Toscana. Erano stati rilevati 18 decessi nelle precedenti 48 ore, che sfioravano il picco dei 19 decessi registrati il 4 Novembre. Il 6 Novembre i decessi sono stati 17 in un solo giorno, per tre volte il bollettino sanitario ha segnalato 13 morti, il 2, il 7 e l'8 di Novembre.

L'area fiorentina segnala un tasso di mortalità di 63 decessi ogni 100.000 abitanti contro il 71 ogni 100.000 della media italiana.