​Coronavirus, sanificazione notturna sul tram

L'azienda ha disposto delle misure straordinarie di pulizia e sanificazione a bordo dei convogli che effettuano il servizio sul percorso urbano

FIRENZE — L’azienda del trasporto pubblico su ferro ha deciso di potenziare tutte le attività di sanificazione dei propri mezzi. Al rientro dal servizio, e tutte le notti, ogni tram sarà interessato, oltre dalla quotidiana pulizia, anche da un processo di igienizzazione. Inoltre è stato distribuito al personale gel disinfettante. Nei tram è stato esposto il decalogo dei suggerimenti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

“La tramvia è un luogo ad alto affollamento dove i contatti tra le persone sono ravvicinati - ha detto Jean-Luc Laugaa, Amministratore delegato di Gest - Per questo, fin dalla notte scorsa abbiamo potenziato la sanificazione di tutti i tram in servizio e continueremo a farlo tutte le notti. Ai passeggeri chiediamo, nel loro stesso interesse, la massima collaborazione nel rispettare le norme di comportamento consigliate dal Ministero della Salute”.

Sul sito web di Gest si possono trovare tutti i link per ottenere informazioni sull'emergenza epidemiologica da COVID-2019, aggiornamenti e suggerimenti da parte del Ministero della Salute, Regione Toscana e Protezione Civile.

"Siamo molto contenti che la Società Gest si sia mossa velocemente in tal senso, ovvero mettendo in atto tutti quei processi straordinari di sanificazione ed igienizzazione dei tram; positivo anche il fatto della consegna di gel disinfettanti ai conducenti, rispettando dunque le più basilari azioni di prevenzione a tutela dei propri dipendenti. Al contempo riteniamo però, visto anche l'importante traguardo raggiunto dall'azienda in termini di passeggeri trasportati, sia giunto anche il momento di prestare una maggiore attenzione al capitolo della qualità lavorativa degli stessi dipendenti, come ad esempio adeguare determinate indennità economiche ed intervenire concretamente sulla propria busta paga per aumentare la retribuzione" lo ha detto Massimo Milli, dalla Segreteria Provinciale Faisa Cisal di Firenze.