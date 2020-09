Coronavirus, picco di nuovi casi nel Fiorentino

Nelle ultime 24 ore la provincia di Firenze ha registrato un aumento di casi, sono stati 143 in tutta la Toscana con un calo dell'età media

FIRENZE — Sono 50 i nuovi casi positivi registrati in 24 ore nei territori dell’Asl Toscana Centro, 28 solo in provincia di Firenze, di cui 5 in zona empolese. Sono stati segnalati 6 casi a Borgo San Lorenzo, 1 a Calenzano, 5 a Campi Bisenzio, 6 a Firenze, 2 a Impruneta, 1 a Lastra a Signa, 2 a Sesto Fiorentino, poi ce ne sono 3 a Castelfiorentino, 1 a Fucecchio ed 1 a Montelupo Fiorentino. Salgono così a 4.017 i casi complessivi ad oggi a Firenze.

La Toscana ha registrato 143 in più rispetto a ieri con 8.651 tamponi in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.827. I ricoverati sono 109, 7 in meno rispetto a ieri di cui 21 in terapia intensiva. L'età media dei 143 casi odierni è di 39 anni circa.

Delle 143 positività odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza, 1 caso è stato individuato grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni.

Complessivamente, 2.718 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 134 in più rispetto a ieri, e 4.853, 259 in più rispetto a ieri, isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

I guariti sono 9.686, 16 in più rispetto a ieri.