Coronavirus, nove morti in 24 ore nel fiorentino

Nell'ultimo bollettino sanitario emesso dalla Regione Toscana risultano 28 nuovi decessi, 18 uomini e 9 donne, nove sono nell'area fiorentina

FIRENZE — Il nuovo bollettino sanitario emesso dalla Regione Toscana in merito all'epidemia di Coronavirus ha registrato 28 nuovi decessi, 18 uomini e 9 donne residenti in Toscana, uno fuori regione. Relativamente ai residenti in Toscana, tra i nuovi decessi sono 9 le persone della provincia di Firenze.

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte i primi approfondimenti avrebbero evidenziato per tutti la presenza di patologie pregresse che saranno poi confermate nel caso dall’Istituto Superiore di Sanità.

Ad oggi sono 7.235 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri. Calano i ricoveri nei posti letto dedicati ai pazienti Covid-19, sono 1.221 di cui 238 terapia intensiva. Si tratta del dato più basso a partire dal 24 di marzo. Aumentano le guarigioni, che raggiungono quota 578, delle quali 327 clinicamente guariti, e 251 dichiarati guariti a tutti gli effetti perché risultati negativi ai due tamponi consecutivi.