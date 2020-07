Covid, due nuovi casi nelle ultime 24 ore

Tra ieri e oggi in Toscana sono stati rilevati tre nuovi contagi, due dei quali in provincia di Firenze: 3.263 i casi da inizio epidemia

FIRENZE — Il Coronavirus torna a colpire in due Comuni della provincia di Firenze: Borgo San Lorenzo e Sesto fiorentino, dove sono stati rilevati due dei tre tamponi risultati positivi in Toscana nelle ultime 24 ore.

I dati aggiornati alle ultime 24 ore diffusi dalla Asl Centro e Regione segnalano infatti tre nuovi casi di Covid (oltre ai due casi in provincia di Firenze ci sarebbe un terzo positivo a Prato).

Stando al report della Regione, i casi di positività al Coronavirus registrati in provincia di Firenze da inizio epidemia sono complessivamente 3.263. In tutta la Toscana sono 10441, ma di questi sono 363 gli attuamente positivi. Stabili i guariti a quota 8.944 (l’85,7 per cento dei casi totali).