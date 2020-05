Coronavirus, 4 morti e 3353 casi nella Metrocittà

Ecco come il coronavirus si può diffondere in un ristorante: il video dell'esperimento

Nel l'ultimo bollettino emesso dalla Asl della Toscana centrale risultano quattro nuovi decessi, sono tutti riconducibili all'area fiorentina

FIRENZE — Sono 12 i nuovi casi positivi segnalati nei territori dell’Ausl Toscana Centro e sono 3.353 i casi complessivi registrati fino ad oggi a Firenze dove nelle ultime 24 ore risultano altri 4 decessi che portano il totale dei morti a 351.

Di seguito i 10 casi in provincia di Firenze, di cui 2 in zona empolese

Calenzano: 2

Campi Bisenzio: 1

Firenze: 2

Greve in Chianti: 1

Reggello: 1

Sesto Fiorentino: 1

2 casi in zona empolese

Empoli: 1

Fucecchio: 1

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia per numerosità di casi, con circa 264 casi per 100.000 abitanti contro una media italiana di circa 368 per 100.000. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 532, Lucca con 344, Firenze con 332, e le più basse Siena e Livorno con 161.

Complessivamente, 3.051 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi e sono 9.353 le persone, isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate, nella Asl centro 4.317.

Si riducono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 337, di cui 68 in terapia intensiva, il punto più basso raggiunto dal 16 di Marzo 2020 per i ricoveri totali e dal 12 Marzo 2020 per le terapie intensive.

Le persone complessivamente guarite salgono a 5.498, 1.433 persone clinicamente guarite e 4.065 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.