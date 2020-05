Coronavirus, 3305 casi nel Fiorentino

In Toscana sono 9745. Aumentano le guarigioni e diminuisce il numero delle persone ricoverate nei reparti covid-19

FIRENZE — Sono 3.305 i casi complessivi di coronavirus registrati fino ad ogg in provincia di Firenze.

In Toscana contagi da inizio epidemia sono finora 9.745, 24 in più rispetto a ieri (è l'incremento più basso dal 4 marzo). La nostra regione si conferma al decimo posto in Italia per numerosità di casi, con circa 261 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 360 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 524 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 341, Firenze con 327, le più basse Arezzo e Livorno con 160.

Stando ai dati forniti dall'Ausl Toscana centro, sono 16 i nuovi casi in provincia di Firenze, così distribuiti:

Campi Bisenzio: 1

Figline Valdarno: 1

Firenze: 9

Pontassieve: 1

Reggello: 1

Sesto fiorentino: 3

In Toscana si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 443, 40 in meno di ieri, di cui 79 in terapia intensiva (meno 5 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 16 di marzo 2020 per i ricoveri totali, dal 13 di marzo per le terapie intensive.

I guairti salgono a 4.360 (più 161 rispetto a ieri): 1.234 persone clinicamente guarite, cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 3.126 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.