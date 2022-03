Coppia raggirata col ristorante fallito, 3 arresti

Tre imprenditori sono stati arrestati e accusati di bancarotta fraudolenta a danno di una attività di ristorazione, intestata ad una coppia di anziani

FIRENZE — Avrebbero indotto una coppia di anziani ad acquistare le quote di una attività di ristorazione finita poi in bancarotta, per questo motivo tre imprenditori sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Firenze.

I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della procura di Firenze, a carico di tre imprenditori per l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta. Come vagliato dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza che ne ha disposto l’arresto, i tre imprenditori sono ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta a danno di una società, intestata a terzi ma a loro ricondotta all’esito delle indagini, che ha gestito nel tempo un ristorante attraverso un affitto d’azienda.

Le indagini hanno portato anche a ipotesi di false comunicazioni sociali nella tenuta dei bilanci di esercizio del ristorante nonché di circonvenzione di incapace, che sarebbe stata attuata, in questo caso, da due degli imprenditori arrestati nei confronti di un’anziana coppia per far acquistare le quote del ristorante e appropriarsi di loro disponibilità economiche.

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini e l'effettiva responsabilità delle persone indagate, in uno con la fondatezza delle ipotesi d'accusa mosse a loro carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.