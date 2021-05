Cimitero inglese, dentro gli Angeli e fuori demoni

Omicidio Cerciello, la vedova in lacrime: «Questa sentenza non mi riporterà Mario»

La visita straordinaria organizzata dagli Angeli del Bello ha acceso i riflettori sul cimitero che all'esterno si presenta in pessime condizioni

FIRENZE — Il Cimitero degli Inglesi è suggestivo all'interno quanto spettrale all'esterno, è quanto hanno segnalato alcuni cittadini ed è anche la denuncia del capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana Marco Stella, insieme a Giampaolo Giannelli e Maria Grazia Internò.

Una folla di cittadini curiosi ha partecipato lo scorso fine settimana ad una visita guidata organizzata dagli Angeli del Bello per far conoscere il monumentale Cimitero degli Inglesi di Firenze che si trova in piazza Donatello.

La struttura che svolge la funzione urbanistica di rotatoria è in realtà un gioiello che custodisce le tombe di personaggi illustri della cultura anglosassone.

Stella, Gianneli ed Internò hanno però effettuato un sopralluogo all'esterno ed ecco cosa hanno trovato “Erbacce alte e sporco lungo i marciapiedi che contornano il muro che delimita il cimitero, cartelli stradali buttati o addirittura appoggiati sul cancello d’ingresso. Cumuli di pietre addossati al muro. Non è un bello spettacolo quello che si presenta in piazzale Donatello”.

Il capogruppo di Forza Italia, il vicecoordinatore provinciale del partito fiorentino e la vicecoordinatrice regionale hanno aggiunto “Quello del decoro urbano è uno dei tasti dolenti di questa amministrazione, e lo denunciamo da anni. Chiediamo a Palazzo Vecchio di intervenire subito e ripulire l’area circostante il muro perimetrale del Cimitero degli Inglesi. Un intervento che tanti residenti della zona ci hanno chiesto, contattandoci, e allegandoci anche delle foto. Con la riapertura, inoltre sono numerosi i turisti che torneranno nelle prossime settimane a Firenze, e lo stato di degrado del Cimitero degli Inglesi non è un bel biglietto da visita”.