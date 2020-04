Cento tolettatori fiorentini vogliono riaprire

Si occupano della pulizia di cani e altri animali domestici, sono imprese artigiane ma non rientrano tra quelle che possono riprendere a maggio

FIRENZE — Sono circa 100 i tolettatori dell'area metropolitana che si sono detti sommersi dalle richieste dei padroni ed hanno espresso la necessità di riavviare il servizio al più presto. “La tolettatura non è solo utile per mantenere un elevato livello di igiene dell’animale domestico, ma anche essenziale per prevenire malattie e problemi di salute, anche gravi” ha commentato Confartigianato. Le aziende presenti nella sola provincia di Firenze sono 103, a cui si aggiungono le 206 imprese che fanno commercio al dettaglio di cibo per animali e forniscono anche il servizio tolettatura: ci lavorano in totale 500 addetti e ne usufruiscono 250mila utenti, per un giro d'affari di oltre 25milioni di euro.

"La prolungata chiusura dei negozi ha messo in difficoltà il settore e creato disagi, soprattutto a chi possiede animali domestici di grossa taglia e a pelo lungo, nella pulizia e cura dell'animale, indispensabile anche per l'igiene degli ambienti domestici. Alcune Regioni come il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna, hanno fatto ordinanze per autorizzare la riapertura delle tolettature sul proprio territorio" così Confartigianato chiede alla Regione Toscana di fare lo stesso.

“Al momento non esistono prove che dimostrino che animali come cani o gatti possano essere infettati dal Sars-CoV-2, né che possano essere una fonte di infezione per l’uomo: gli esperti suggeriscono alcune semplici norme igieniche da adottare, è sufficiente seguire delle facili ma utili regole di igiene della cute e pulizia del pelo, in modo da disinfettare la cute da microrganismi nocivi e combattere i virus, batteri e funghi.” I tolettatori sono pronti per riaprire, in sicurezza “Già prima lavoravamo con guanti e mascherine, sanificavamo i locali, prendevamo appuntamenti distanziati. I nostri negozi sono sicuri”.