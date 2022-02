Casa post Covid, monolocali e cantine turistiche

Gli effetti del Covid sul mercato immobiliare degli affitti. E' aumentata l'offerta di monolocali e bilocali ma stanno tornando le proposte indecenti

FIRENZE — Dopo mesi di calma apparente, dovuta al lockdown ed al blocco degli affitti, il mercato immobiliare è tornato a muoversi nel capoluogo toscano. Nella città d'arte sold out per i turisti si sono liberati monolocali e bilocali, fino a ieri introvabili e che oggi vengono proposti a nuove tipologie di affittuari e con contratti transitori di 1 anno.

Siamo andati a fare un giro degli annunci sui grandi portali dedicati alla vendita ed all'affitto dove si sono riaffacciate le abitazioni di piccolo taglio, quelle che hanno subito il maggiore contraccolpo durante la pandemia.

Monolocali e bilocali orfani dei turisti sono rimasti vuoti. C'è chi ha tentato la carta dell'affitto agli studenti ed ai professionisti come medici, infermieri ed insegnanti che hanno rappresentato in questi mesi il bacino degli "inquilini perfetti e garantiti", e di conseguenza il classico pernottamento si è allungato con contratti transitori fino ad 1 anno.

Fuori dal centro. I monolocali si possono affittare fino a 400 euro al mese entro i 20 metri quadrati ed a 500 euro fino a 30 metri. Oltre i 40 metri si entra nel campo dei bilocali e si può arrivare fino a 650 euro al mese.

In centro storico. Per un monolocale tra 20 e 30 metri quadri sono richiesti circa 600 euro al mese. Si arriva a 700 euro al mese per monolocali o bilocali di circa 50 metri quadrati.

Nel calderone possiamo trovare seminterrati e soffitte, molti sono frazionamenti di grandi appartamenti e chi ha altezze superiori ai 3 metri ha quasi sempre un soppalco. Provenendo dal mercato turistico si tratta spesso di appartamenti con una buona manutenzione ma dotati di accessori essenziali come la piastra elettrica al posto della tradizionale cucina a gas.

Un confronto col recente passato. In periodo pre Covid una camera singola in un appartamento per studenti si poteva trovare a 350-400 euro al mese, mentre un posto letto in camera doppia oscillava tra 250 e 300 euro al mese.

Ma lentamente stanno tornando le proposte turistiche. Le associazioni degli inquilini le definiscono "proposte indecenti" ed alcune descrizioni sono in effetti al limite della normativa che regolamenta il settore.

Parliamo delle proposte di vendita che riguardano immobili accatastati in categoria "C" ovvero, cantine, depositi e locali commerciali che non sono civili abitazioni (categoria A) ma hanno bagno, cucina e camera da letto.

"Cantina con cucinotto, bagno, aria condizionata e televisore. Ideale per investimento" o ancora "Fondo C/1 di 10 metri quadrati con la possibilità di creare un bagno" oppure "Laboratorio adibito ad abitazione" ed ancora "Fondo accatastato C/1 con bagno non finestrato, ideale per pendolari o studenti". Ideale.

Dopo il passaggio della pandemia il settore si ritrova al punto di partenza con i controlli che non sono semplici, perché non spettano alla Camera di Commercio né alle Associazioni di categoria degli Agenti di Affari in Mediazione e le segnalazioni alla polizia municipale non bastano.