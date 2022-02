Ucraina, Putin: «Se vogliamo la guerra? Certo che no, la Russia non vuole una guerra» Ucraina, Putin: «Se vogliamo la guerra? Certo che no, la Russia non vuole una guerra»

Attualità martedì 15 febbraio 2022 ore 19:30

Caro bollette, colletta per aiutare gli anziani

In poche ore l'iniziativa ha raccolto oltre 5.000 euro. La colletta è nata per aiutare gli anziani in difficoltà con il pagamento delle bollette

FIRENZE — Gli anziani soli sono stati i primi a pagare salato il caro bollette, da un giorno all'altro si sono ritrovati in difficoltà con le spese, l'allarme lanciato dal capoluogo toscano è arrivato in tutta Italia attraverso la raccolta fondi "Adotta una bolletta". La colletta lanciata da Comune di Firenze e Fondazione Montedomini è stata portata alla ribalta nazionale come ha sottolineato il sindaco, Dario Nardella "Più di 5.000 euro versati in meno di due giorni, così i fiorentini hanno risposto all'iniziativa". La raccolta fondi è destinata agli anziani over 65 del Comune di Firenze in difficoltà con il pagamento delle bollette delle utenze domestiche, causata dall’impennata del costo dell’energia. Cittadini e imprese si sono già rivolti alla Fondazione Montedomini per informazioni sull'iniziativa.

Più di 5mila euro versati in meno due giorni. Così i fiorentini hanno risposto all'iniziativa #AdottaUnaBolletta del @comunefi e Fondazione Montedomini. Un bel segnale di cui vado molto fiero. Grazie a @skytg24 per il servizio e complimenti a @sarafunaro. https://t.co/MlSeb45glV pic.twitter.com/D7wqewB2yG — Dario Nardella (@DarioNardella) February 15, 2022