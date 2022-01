Caccia al danneggiatore di auto, incubo del rione

Le forze dell'ordine indagano sugli episodi segnalati dai residenti. Non si contano i finestrini rotti e le auto danneggiate nelle vie del quartiere

FIRENZE — Caccia aperta al danneggiatore seriale, soprannominato dai residenti il "cecchino" dei finestrini ritrovati forati. Le forze dell'ordine tengono sotto controllo le strade del rione San Jacopino dove si sono concentrate le segnalazioni.

Il Comitato Fiorentino guidato da Salvatore Sibilla ha denunciato vari episodi e nelle ultime ore ha ringraziato pubblicamente le forze dell'ordine intervenute per monitorare la zona. L'auspicio di Sibilla è che "L'attività di controllo potrà portare a risolvere questo caso che tiene in ansia i residenti, oltre ad essere un importante deterrente per altre attività illegali. Ringraziamo le forze dell'ordine alle quali abbiamo rinnovato la massima collaborazione".

I danneggiamenti si sono ripetuti a fine 2021 in via Galliano e nel parcheggio di un supermercato ma nei primi giorni del 2022 la denuncia è stata rilanciata anche dal Comitato Cittadini Attivi che ha pubblicato le immagini dei finestrini forati anche in altre strade.