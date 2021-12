Un pugno in faccia mentre passeggia in centro

L'aggressore lo ha colpito senza motivo impugnando anche un coltello. Poi si è dato alla fuga. Residente a Arezzo, è stato individuato e denunciato

FIRENZE — Passeggiava in via dei Benci quando è stato aggredito e preso a pugni in faccia da uno sconosciuto che impugnava un coltello e che subito dopo si è dato alla fuga. E' accaduto la notte scorsa e sul posto è intervenuta la polizia.

La vittima dell'aggressione ha riportato lesioni giudicate non gravi. L'aggressore invece è stato rintracciato di lì a poco e raggiunto. Si tratta di un 19enne di origini straniere che risulta residente ad Arezzo.

La polizia lo ha denunciato, sequestrandogli anche il coltello che aveva ancora con sé e che aveva estratto dalla tasca durante l'aggressione.