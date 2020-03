Ataf attiva misure di tutela contro il Coronavirus

L'azienda del trasporto locale su gomma ha predisposto misure di sicurezza per tutelare conducenti e passeggeri nel rispetto delle restrizioni

FIRENZE — Porte anteriori dei mezzi chiuse, vendita di biglietti a bordo interrotta, impossibilità di chiedere informazioni all'autista, catene per impedire ai passeggeri di avvicinarsi al posto guida, sono queste le novità sui bus Ataf. Così ha deciso l’azienda, dopo le richieste e le mobilitazioni del sindacato per tutelare sia gli autisti sia i passeggeri durante l'emergenza coronavirus.

Michele Lulurgas delegato Filt Cgil nella Rsu aziendale ha commentato "È stato scelto di seguire la strada giusta, come già avevano fatto altre aziende di trasporto pubblico in Toscana e non. Capiamo il momento difficile, capiamo l’importanza della nostra funzione sociale e queste misure ci sembrano di buon senso, altrimenti ci sarebbe stata una mancanza di rispetto intollerabile verso chi mette a rischio la propria salute per compiere il proprio dovere. E da questi momenti difficili ricordiamoci in futuro che gli autisti non sono venuti meno al proprio dovere, nemmeno quando ancora l’azienda non aveva dato disposizioni".