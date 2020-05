Aree sportive sanificate per la riapertura

Il Comune di Firenze ha disposto la riapertura delle aree attrezzate sottoposte al rispetto delle regole per la limitazione dei contagi da Covid 19

FIRENZE — A partire da giovedì prossimo, 21 Maggio, riaprono a Firenze le aree sportive attrezzate che si trovano all’interno delle aree verdi comunali, così stabilisce l’ordinanza del sindaco che recepisce le ultime disposizioni statali e regionali.

Si tratta del Giardino dell’Erta Canina, Giardino Thomas Jefferson e Parco delle Cascine, Giardino della Catena, Giardino di Campo di Marte e Parco di Villa Favard, Parco Albereta-Anconella, Parco di Rusciano, Giardino di Nave a Rovezzano e del Giardino di via Brenta, Giardino di via Allori e delle Piagge in via Lazio, angolo via Liguria, e in via Lombardia.

L’accesso è vietato alle persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus, le quali non devono muoversi dalla propria abitazione; alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante. L’accesso è fortemente sconsigliato alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, alle quali si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità.

Sarà necessario rispettare alcune regole di comportamento: è vietata ogni forma di assembramento, con l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; i minori e le persone non completamente autosufficienti devono essere accompagnati; è obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nel rispetto delle misure di prevenzione stabilite a livello nazionale e regionale; per il contatto con gli elementi di arredo (panchine, tavoli, lampioni, recinzioni e altro) è fortemente raccomandato l’uso di guanti monouso.

Questa mattina sopralluogo dell’assessore allo sport Cosimo Guccione e dell’assessore all’ambiente e innovazione tecnologica Cecilia del Re al Parco delle Cascine, in una delle aree che saranno riaperte dopodomani dopo essere state sanificate dai tecnici di Alia.

“Vogliamo promuovere la socialità e il ritorno alla normalità, partendo proprio dal vivere le nostre aree verdi attrezzate – ha sottolineato l'assessore Guccione – lo sport all’aria aperta, la socialità nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti noi sono i temi che ci stanno a cuore. Non dobbiamo però dimenticarci che l’emergenza sanitaria è ancora in atto: utilizziamo quindi tutte le accortezze necessarie anche quando si fa sport”. “Le aree attrezzate per l’attività sportiva presenti nei parchi e nei giardini della città sono censite on line nella mappa del verde del sito dell’ambiente – ha ricordato l’assessore Del Re -: spuntando la voce ‘area attrezzate’ è infatti possibile scoprire dove si trovano gli spazi dedicati ai diversi sport in ciascun quartiere. La mappa è disponibile anche in formato opendata per startupper e sviluppatori. Le aree che riapriranno da giovedì 21 potranno essere utilizzate dai cittadini nel rispetto delle norme di sicurezza e saranno oggetto di sanificazione da parte di Alia”.