Ciclisti salvati dal cellulare, ecco come funziona

La nuova App è stata presentata a Palazzo Madama da Riccardo Nencini nella settimana che vede in aula le nuove norme sulla sicurezza stradale

FIRENZE — Un gruppo di giovani sviluppatori hardware e software hanno ideato Aequilibrium un dispositivo salvavita per ciclisti professionisti, appassionati o per chi usa le due ruote per recarsi ogni giorno a scuola e a lavoro. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione CR Firenze e da Legacoop Toscana.

A progettare l'Applicazione sono stati quattro ingegneri, Carolina Gritti, Emiliano Suazo Paolilli, Davide Innocenti e Andrea Salti che assieme al senatore Riccardo Nencini Vicepresidente del gruppo Misto e membro della 8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni hanno presentato il progetto a Palazzo Madama nei giorni in cui i parlamentari lavorano alle nuove norme del codice della strada.

Il sistema di trasmissione dei dati del veicolo è racchiuso nel faro posteriore della bicicletta, l'App scaricata sul proprio cellulare permette di interagire con il sensore. In caso di scuotimenti o urti del mezzo il sensore entra in stato di allerta ed invia un messaggio al telefono, se il ciclista non interviene manualmente per sbloccare l'alert, la App invia un messaggio di aiuto preimpostato con la posizione GPS del telefono ad uno o più numeri registrati. Il ciclista coinvolto nel sinistro stradale, anche se ferito o incosciente, ha modo di avvisare amici e parenti dell'avvenuto incidente.