​Ancora caldo da bollino rosso

Anche domenica allerta al massimo livello per le elevate temperature in città. Attenzione alle attività all'aperto e ai colpi di calore

FIRENZE — Non si placa la morsa del caldo che da giorni imperversa su Firenze e più in generale sulla Toscana. Anche domani la protezione civile del Comune ha confermato il bollino rosso con allerta a livello tre, il massimo della scala che va da zero a tre.

Da Palazzo Vecchio si rinnova l'invito a non fare attività all'aperto per evitare colpi di calore, suggerimento che vale soprattutto per i bambini e gli anziani, categorie più a rischio in caso di alte temperature come quelle che si registrano in questi giorni. Sul sito della protezione civile tutti i consigli per evitare problemi.