Al freddo nei musei civici, ira dei lavoratori

Lo stato di agitazione è stato proclamato a Natale ma i lavoratori non avrebbero ancora ricevuto rassicurazioni sulla riparazione dei guasti segnalati

FIRENZE — La climatizzazione dei musei civici di Firenze è stata compromessa da alcuni malfunzionamenti segnalati dal personale, èed è stato proclamato uno stato di agitazione da Filcams-Cgil e Uiltrasporti, per i lavoratori in appalto. A distanza di alcuni giorni i lavoratori sono tornati a bussare alla porta di Palazzo Vecchio per sollecitare le riparazioni.

"Lo stato di agitazione è stato proclamato alcuni giorni fa, senza che ci risultino risposte pubbliche ufficiali da parte dell'Amministrazione. Ma i problemi sono urgenti" hanno sottolineato i consiglieri Dmitrij Palagi e Antonella Bundu. "Abbiamo depositato un'interrogazione urgente per capire le intenzioni di sindaco e Giunta La denuncia riguarda diversi aspetti, alcuni dei quali assolutamente urgenti, come l'assenza di adeguati spazi da usare come spogliatoi e microclimi compromessi dal malfunzionamento degli impianti, che portano il personale "al freddo e al gelo". Che sia per creare una sorta di presepe diffuso?".

I consiglieri di opposizione hanno concluso il loro intervento con riferimento a pulizia e sanificazione dei musei, la cui efficacia sarebbe stata messa in dubbio dopo la vicenda della climatizzazione.