Alba di sangue alle Cascine, un ferito

Papa Francesco sulla Giornata mondiale dei nonni: «Senza dialogo con i giovani la storia non va avanti»

L'aggressione a colpi di cocci di bottiglia è stata denunciata alla polizia da parte di due uomini, uno delle quali ha riportato 30 giorni di prognosi

FIRENZE — Alba di sangue stamani, intorno alle 5, al parco delle Cascine. L'aggressione è stata riferita alla polizia da parte di due uomini, entrambi nordafricani, che al momento dei fatti si trovavano in strada in piazzale Vittorio Veneto.

Uno dei due è stato ferito al polpaccio con il vetro di una bottiglia, e i sanitari gli hanno rilasciato un referto con 30 giorni di prognosi. Ignote, al momento, le motivazioni all'origine dell'aggressione.

Le vittime hanno indicato tre persone come responsabili del gesto. Dai controlli effettuati dagli agenti, è emerso che il connazionale del ferito non era in regola col permesso di soggiorno e avrebbe avuto con sé un coltello.