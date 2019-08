​Aeroporto, Comune e Regione contro sentenza Tar

Il Comune di Firenze e la Regione Toscana presentano ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che ha annullato il decreto di Via

FIRENZE — Palazzo Vecchio conferma la volontà di presentare ricorso al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza del Tar della Toscana che ha annullato il decreto di Via per il masterplan di riqualificazione dell’aeroporto Amerigo Vespucci a Peretola.

"L’amministrazione comunale va quindi avanti a favore dello sviluppo dell’aeroporto, in linea con l’operato di Toscana Aeroporti spa e della Regione Toscana" recita una nota ufficiale. Il Comune si era già costituito anche nei precedenti ricorsi al Tar a favore del masterplan dell'aeroporto.

Anche la Regione Toscana ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza emessa a maggio dal Tribunale amministrativo.

Toscana Aeroporti ha presentato già ricorso il 25 luglio sempre contro la sentenza. I ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali, invece, hanno ritirato il ricorso presentato dall'Avvocatura di Stato, lo stesso dal quale Enac si era dissociata immediatamente..