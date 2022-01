Covid, Galli: «Sto meglio dei giorni scorsi, la terza dose mi ha protetto» Covid, Galli: «Sto meglio dei giorni scorsi, la terza dose mi ha protetto»

Attualità venerdì 07 gennaio 2022 ore 18:30

"Trecento lavoratori positivi a Careggi"

L'allarme per i contagi Covid in corsia arriva dall'Unione sindacale di base dell'ospedale fiorentino che teme per la tenuta delle attività

FIRENZE — "A oggi, sono quasi 300 le lavoratrici e i lavoratori contagiati nella Azienda Ospedaliera di Careggi e non c'è alcun dubbio che il numero sia destinato a crescere": l'allarme è lanciato in una nota dall'Unione sindacale di base e riguarda i casi di positività a Covid-19 tra il personale del policlinico fiorentino. Adesso, la Usb teme che la situazione finisca per "condizionare pesantemente il prossimo futuro con il rischio concreto di non riuscire a garantire le cure ai malati". "Non sarà certo con il ricorso all’imposizione dello straordinario e ai rientri coatti e neanche profittando del docile senso di responsabilità dimostrato fino ad oggi dal personale, che si può pensare di supplire ad una condizione di emergenza", mette le mani avanti il sindacato.