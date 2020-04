"Mascherine consegnate, da oggi sono obbligatorie"

Il sindaco di Fiesole ha annunciato l'obbligo di indossare la mascherina sul territorio comunale per rispettare le misure contro il Coronavirus

FIESOLE — A Fiesole è scattato l'obbligo di indossare la mascherina, lo ha reso noto il sindaco Anna Ravoni.

"La consegna delle mascherine è terminata. Da oggi scatta l’obbligo di indossare le mascherine, perché l’ordinanza prevede che in ogni Comune scatta l’obbligo quando è terminata la distribuzione. Sono esclusi dall’obbligo i bambini sotto i 6 anni" ha spiegato il sindaco che ha aggiunto "l’obbligo di indossarle scatta da oggi, giovedì 9 aprile, "all’esterno delle abitazioni in tutte quelle circostanze, pubbliche e private, in cui la distanza sociale non è sufficiente a garantire la protezione primaria delle persone” così come prevede l’ordinanza della Regione Toscana n. 26 del 06-04-2020".

"Tutti i residenti - ha proseguito Ravoni - o almeno tutti quelli che sono stati trovati a casa, hanno avuto le mascherine dal Comune, tramite le Associazioni di Volontariato e ad altre Associazioni che hanno dato il loro prezioso contributo per effettuate le consegne casa casa. I non residenti, ma domiciliati a Fiesole, al fine di avere le mascherine, dovranno scrivere una mail a sindaco@comune.fiesole.fi.it con i propri dati, l’indirizzo di domicilio e i motivi per cui sono presenti a questo indirizzo, pur non avendo la residenza. Verranno prontamente contattati. Chi non ha ritirato la mascherina perché non era in casa o perché non è stato trovato dai volontari, può scrivere una mail e verrà ricontattato per fissare il ritiro".