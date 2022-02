Lite in strada poi lo segue e gli sfonda la porta

Ha seminato il panico nel condominio. Dopo un litigio in strada ha seguito un cittadino fino alla sua abitazione per poi sfondargli la porta di casa

MONTAIONE — Momenti di panico domenica mattina nel centro di Montaione dove un giovane in preda ad una alterazione psico fisica ha litigato con un uomo e dopo lo ha seguito sino a casa dove ha infranto una porta a vetri condominiale per poi fuggire. Si tratta di un 29enne marocchino con precedenti, è risultato autore di una aggressione simile avvenuta poche settimane prima.

Il cittadino straniero all’arrivo dei militari, allertati dai condomini, ha opposto strenua resistenza al controllo, per poi essere arrestato per violazione di domicilio aggravata e resistenza.

Su richiesta dei militari è stato visitato dai sanitari del 118 che hanno deciso per un suo ricovero precauzionale presso l’ospedale di Empoli dove è stato piantonato per poi essere accompagnato presso il Tribunale di Firenze.

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà in quanto irregolare sul territorio nazionale e recidivo, poiché già denunciato per il medesimo reato lo scorso 27 Gennaio.