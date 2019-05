Il Giro in Toscana, tappa Bologna-Fucecchio

Il programma della 2a tappa del Giro d'Italia con scollinamento a Montepiano e poi Prato, Montelupo, Montespertoli, Empoli, Vinci e il San Baronto

FUCECCHIO — Cartoline dal cuore della Toscana, oggi alla 102esima edizione del Giro d'Italia, che vedrà i ciclisti affrontare la seconda tappa da Bologna a Fucecchio, con in maglia rosa Primož Roglič, dominatore ieri del cronoprologo.

La partenza dei ciclisti da Bologna è fissata per le 12,30 e l'entrata in Toscana è prevista poco prima delle 14 da Montepiano, in provincia di Prato. Quindi la carovana scenderà rapida verso Vernio, Vaiano e Prato (v. Galilei - v. Marconi, attorno alle 14,30), per poi entrare in provincia di Firenze: passaggio da Signa e rifornimento prima di Ponte a Signa, quindi Montelupo, Montespertoli, Empoli (v. F.lli Rosselli - v. Rolando, fra le 15,30 e le 16), la salita del Castra (Gpm di terza categoria), il passaggio da Vinci e l'ultima asperità, il famoso San Baronto (Gpm di quarta categoria), prima del transito da Cerreto Guidi e l'arrivo a Fucecchio, in via Fucecchiello, fra le 17 e le 17,30.



Qui sotto la cronotabella della seconda tappa del Giro d'Italia, la Bologna-Fucecchio, con tutti i dettagli.