La protezione civile all'Earth Tecnology Expo

Le attività, i progetti e le tecnologie dell'Empolese Valdelsa al centro di un incontro in occasione della kermesse fiorentina

EMPOLI — La protezione civile dell'Empolese Valdelsa e i suoi progetti sono stati i protagonisti di un workshop all'Earth Tecnology Expo di Firenze. L'incontro, organizzato da Anci Toscana, è stato coordinato dal delegato Paolo Masetti e dal responsabile del servizio supporto ai comuni Federico Campatelli.



La protezione civile ha portato la propria esperienza sull'utilizzo della tecnologia a supporto delle attività.

"Il Piano di protezione civile intercomunale dell’Empolese Valelsa - si legge in una nota dell'Unione dei Comuni - è stato sviluppato con sistemi informativi territoriali e, grazie a un progetto promosso in collaborazione con Anci, sarà fruibile on line; in questo modo i contenuti saranno facilmente accessibili sia agli operatori dei diversi comuni sia ai cittadini. L’accrescimento tecnologico del sistema di protezione civile intercomunale non può prescindere dall’ottimizzazione delle risorse e da una comunicazione efficace, strategie messe in campo dall’Unione con progetti importanti come L’unione fa la forza – Coordinamento del volontariato di protezione civile degli undici comuni e Cittadino informato – Alert card che ha portato ad un sistema innovativo di allertamento omogeneo uniforme per tutti i comuni dell’area. La rete di rapporti costruita tra i tecnici comunali e gli amministratori consente di utilizzare appieno le tecnologie messe in campo. La collaborazione e l’approccio culturale alla tecnologia, che vede i comuni fianco a fianco nella pianificazione e nella gestione dell’emergenza è la vera buona pratica di protezione civile dell’Empolese Valdelsa".