Covid, tre morti e 1419 casi a Firenze e provincia

L'aumento dei nuovi casi di coronavirus è da mettere in relazione con i tamponi effettuati nelle ultime ore. Sono tutti uomini gli ultimi deceduti

FIRENZE — Sono 250 i nuovi casi positivi registrati nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 4 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 3 nella provincia di Firenze e sono un uomo di 86 anni di Campi Bisenzio, un uomo di 76 anni di Firenze ed ancora un uomo di 68 anni di Campi Bisenzio.

Sono 196 i nuovi casi in provincia di Firenze, 149 donne e 47 uomini, di cui 32 ricoverati e 164 in quarantena nel proprio domicilio. I nuovi casi a Firenze e provincia sono notevolmente aumentati in 24 ore, un dato da mettere in relazione con l'aumento dei tamponi effettuati all'interno delle residenze sanitarie assistite sparse sul territorio.

Sono invece 406 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino e 15 i nuovi decessi.

Sono saliti a 5.273 i contagiati dall’inizio dell’emergenza mentre 50 sono finora le guarigioni virali e 166 le guarigioni cliniche oltre ai 268 i decessi.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.430, di cui 295 in terapia intensiva.