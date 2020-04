Tre decessi e 1158 contagiati nella Metrocittà

La Asl Centro ha registrato sino ad oggi 1781 contagi da Coronavirus, sono nove le vittime registrate nelle ultime ore, cinque donne e quattro uomini

FIRENZE — Sono 62 i nuovi casi positivi registrati nei territori dell’Ausl Toscana Centro. In Toscana nelle ultime ventiquattro ore sono stati individuati 259 nuovi casi positivi al Coronavirus e ci sono stati nove nuovi decessi, tra loro ci sono tre persone domiciliate nell'area fiorentina: una donna di 88 anni di Scandicci, una donna di 91 anni di Signa ed una donna di 84 anni di Empoli.

Nel dettaglio i 27 nuovi casi nell'area fiorentina:

Donna, 51 Dicomano lieve in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 62 Firenze, stabile Santa Maria Nuova

Uomo, 55 Bagno a Ripoli stabile Santa Maria Annunziata

Donna, 94 Bagno a Ripoli stabile Santa Maria Annunziata

Donna, 88 Calenzano, critica Careggi

Uomo, 79 Impruneta stabile Santa Maria Annunziata

Uomo, 74 Firenze stabile Santa Maria Annunziata

Uomo, 57 Firenze stabile Careggi

Donna, 78 Castelfranco Piandiscò grave Careggi

Donna, 53 Firenze stabile Careggi

Donna, 59 Roma grave Careggi

Donna, 65 Firenze stabile Careggi

Donna, 48 Firenze stabile Careggi

Donna, 51 Firenze stabile Careggi

Donna, 47 Firenze stabile Careggi

Uomo, 86 Bagno a Ripoli grave Santa Maria Annunziata

Uomo, 63 Firenze stabile Careggi

Uomo, 86 Firenze stabile Santa Maria Annunziata

Donna, 76 Bagno a Ripoli buona in quarantena nel proprio domicilio

Uomo, 75 Firenze stabile in quarantena nel proprio domicilio

Donna, 94 Firenze stabile Santa Maria Annunziata

Uomo, 49 Lastra a Signa, grave San Giovanni di Dio

Donna, 77 Firenze grave San Giovanni di Dio

Uomo, 80 Campi Bisenzio grave Careggi

Donna, 36 Firenze stabile Careggi

Donna, 85 Firenze grave Santa Maria Annunziata

Donna, 85 Borgo San Lorenzo, grave Santa Maria Annunziata

I nuovi casi sono di nuovo in crescita ma la Asl ha sottolineato che l'incremento può derivare dall'aumento del numero di tamponi effettuati e dall'avvio del programma che prevede esami a tappeto nelle Rsa. Sono in calo i decessi mentre aumentano i ricoveri in terapia intensiva.

Sono ad oggi 4.867 i contagiati dall’inizio dell’emergenza in Toscana, 42 sono finora le guarigioni virali e 140 le guarigioni cliniche, 253 sono i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 4.432. I ricoveri, ad oggi sono in totale 1.417, di cui 297 in terapia intensiva.