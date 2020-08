Covid, nuovi casi tra il Mugello e Firenze

Open Arms, Salvini: «Mi sono svegliato un po' inc... per aver subito un'ingiustizia»

Il Covid non molla la Toscana che nelle ultime 24 ore ha segnalato un nuovo decesso e 6 nuovi casi positivi emersi tra tracciamento e screening

FIRENZE — La Regione Toscana nelle ultime 24 ore ha rilevato 6 nuovi casi di Covid 19 sull'intero territorio, sono 3 quelli segnalati dai territori dell’Asl Toscana Centro: 2 a Borgo San Lorenzo ed 1 a Firenze. Salgono così a 3.294 i casi complessivi ad oggi nella Provincia di Firenze. I due casi del Mugello sono riferiti al cluster già segnalato e monitorato.

In Toscana sono 10.489 i casi di positività al Coronavirus. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 427.761, 3.187 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 392. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 81 anni, a Massa Carrara. Questa in sitesi la situazione regionale.

Complessivamente, 376 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, 6 in più rispetto a ieri. Sono 1.367, più 37 rispetto a ieri, le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 16, 1 in meno rispetto a ieri, nessuno in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 8.962: 131 persone clinicamente guarite e 8.831, più 6 rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti.