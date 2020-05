​Covid, 3.371 positivi e 1 decesso a Firenze

La Asl Toscana Centro ha segnalato 20 nuovi casi da ieri. In Toscana i contagiati dall'inizio dell'epidemia sono 9.883, 24 in più rispetto a 24 ore fa

FIRENZE — Sono 20 i nuovi casi positivi segnalati nei territori dell’Ausl Toscana Centro. In tutto, nella Città Metropolitana di Firenze si segnalano 3.371 casi totali registrati dall'inizio dell'epidemia.

Per quanto riguarda i decessi, i dati aggiornati alle 18 della Asl ne segnalano 1 in più rispetto a ieri.

Ecco i casi in provincia di Firenze (1 nella zona empolese):

Campi Bisenzio: 2

Firenze: 8

Greve in Chianti: 1

Pelago: 2

Reggello: 1

Scandicci: 2

Sesto fiorentino: 2

Signa: 1

Montelupo fiorentino: 1

La Toscana è sempre al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 265 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 370 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 532 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 344, Firenze con 333, la più bassa Siena con 161.

Guardando alle persone in isolamento a casa, sono 2.863 poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 188 rispetto a ieri, meno 6,2 per cento). Sono 8.997 (meno 356 rispetto a ieri, meno 3,8 per cento) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL centro 4.016, Nord Ovest 4.446, Sud Est 535)